Investito 82enne: è gravissimo

Ancora incidenti che coinvolgono pedoni sulle strade di Milano. Un anziano è stato investito in via Palmanova. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sono gravissime le condizioni dell’82enne che è stato investito questa mattina intorno alle 9.30 in via Palmanova, all’altezza del civico 133. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trasportato l’uomo intubato al Niguarda in condizioni disperate. L’anziano, secondo quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbe in coma.

Gli agenti della polizia locale, giunti sul posto immediatamente, stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.