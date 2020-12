Investono donna in auto e scappano: indagati agenti della polizia locale di Milano

Lo scorso 2 ottobre investirono una donna con l'auto ma invece di fermarsi a prestarle soccorso andarono via. Per questo due agenti della polizia locale di Milano adesso sono indagati per omissione di soccorso e lesioni personali.

I due 'ghisa', che secondo quanto emerso sarebbero due persone con un esperienza ventennale, investirono la signora, una 67enne, mentre stava attraversano la strada in via Vasari, zona Porta Romana.

La donna venne poi soccorsa dal 118, trasportata in ospedale e riportò traumi guaribili in 30 giorni. Gli agenti si accorsero di tutto ma scapparono via, costituendosi soltanto il giorno dopo.

I vigili evitarono l'arresto presentandosi a 24 ore di distanza dal sinistro, ma ora a causa della loro qualifica di pubblici ufficiali, ad aggravare il loro quadro accusatorio c'è anche il reato di omissione d'atti d'ufficio.