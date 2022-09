A Irene Pivetti hanno sequestrato 3,5 milioni di euro

Lei si dice "serena" ma intanto la Cassazione ha confermato il sequestro di quasi 3,5 milioni di euro per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. Attualmente è accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio in un'indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, coordinata dal pm milanese Giovanni Tarzia.

L'inchiesta vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per nascondere un'evasione fiscale. Irene Pivetti, in qualità di legale rappresentante di una società con sede in Polonia e di un'altra a Hong Kong, deve rispondere di autoriciclaggio ed evasione fiscale. Lo scorso maggio la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex esponente politico e altre cinque persone, l'udienza preliminare è fissata per il 6 ottobre prossimo davanti al gup Fabrizio Filice.

"Il tempo è il mio migliore alleato, servirà un approfondimento, sono tranquilla, molto serena. Ben vengano gli approfondimenti che ci saranno", ha dichiarato la Pivetti all'Adnkronos. Insieme all'ex deputata potrebbero finire a processo altre cinque persone, tra le quali il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo 'Leo' Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e un altro imprenditore, Candido Giuseppe Mancaniello.