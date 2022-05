Irene Pivetti rischia il processo per evasione e riciclaggio

Rinvio a giudizio per riciclaggio, autoriciclaggio ed evasione fiscale. È quanto ha chiesto la Procura di Milano per Irene Pivetti, ex presidente della Camera. Le accuse sono il risultato delle indagini, concluse nelle scorse settimane, su alcune operazioni commerciali sospette, fra le quali la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sembrerebbero essere state acquistate per riciclare denaro evaso al fisco.

Il tribunale del Riesame a febbraio aveva sequestrato a Pivetti 3,5 milioni di euro e quasi mezzo milione al suo consulente Pier Domenico Peirone, il quale a fine aprile ha già patteggiato 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. L'avvocato dell'ex militante leghista, Filippo Cocco, aveva poi presentato ricorso contro il sequestro, disposto alla fine dell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.

Insieme all'ex deputata potrebbero finire a processo altre cinque persone, tra le quali il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo 'Leo' Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e un altro imprenditore, Candido Giuseppe Mancaniello. Nei giorni scorsi Pivetti si era fatta interrogare dal pm per difendersi dalle accuse; nei prossimi mesi sarà il gup Fabrizio Filice a stabilire se mandarla o meno a giudizio.