Gli amici di Isac sono indagati per omissione di soccorso

Omissione di soccorso. È l'accusa con cui sono indagati i quattro ragazzi che erano insieme a Isac Djanel Beriani, il giovane di 20 anni travolto e ucciso nella notte tra sabato e domenica mentre camminava a piedi, nel buio, sulla tangenziale Est di Milano.

Teatro del dramma, avvenuto verso le 3.30, era stata la carreggiata nord della A51 nel tratto compreso tra le uscite di Camm e Forlanini. Lì, il 20enne era stato investito da almeno un'auto - guidata da un 21enne -, mentre si trovava sulla seconda corsia. Dopo l'impatto era stato sbalzato a metri di distanza e non è escluso che sia stato centrato da altri veicoli. Nonostante la corsa in ospedale, per lui non c'era stato nulla da fare.

Le prime indagini della Stradale, coordinate dal pm Francesco De Tommasi con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, avevano subito ipotizzato che il giovane si trovasse al centro della carreggiata per una sorta di gioco finito male - sembra stesse facendo delle flessioni - e soprattutto che Isac quella notte non fosse solo.

Il pomeriggio dopo il dramma, in effetti, i quattro ragazzi che erano con lui - che avevano fermato l'auto sulla Est perché uno di loro doveva vomitare - si erano presentati dagli investigatori per fornire la loro versione dei fatti. I giovani, che hanno raccontato della "bravata", hanno anche ammesso di essere ripartiti "per paura", dopo avere assistito all'incidente.