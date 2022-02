Le ispettrici del lavoro minacciate e le parole della Boldrini

"Desta profonda preoccupazione la notizia delle minacce e delle intimidazioni subite da due ispettrici del lavoro durante l'ispezione di una attività di Milano. Un episodio molto grave che mette in luce la reticenza ai controlli di alcuni imprenditori. Un atteggiamento di ostracismo da stigmatizzare e combattere. Le aziende hanno il dovere di garantire trasparenza e libero accesso agli uffici".

A condannare fermamente l'episodio denunciato a Milano è Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. "È importante - aggiunge - che all'Ispettorato del Lavoro sia permesso di svolgere a pieno il proprio compito in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nel contrasto all'illegalità e al lavoro nero, nell'attività di verifica del rispetto dei parametri di sicurezza. Basti pensare a quante morti bianche, molto spesso giovani, potevano essere evitate se fossero state osservate le regole. Alle ispettrici aggredite la mia solidarietà e l'incoraggiamento ad andare avanti nel loro prezioso lavoro".

Solidarietà è stata espressa anche dalla viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova: "Sono vicina alle due ispettrici del lavoro, vittime di insulti, minacce e comportamenti vili da parte di un imprenditore del milanese. Due donne che stavano svolgendo il loro prezioso lavoro ed evidentemente anche molto bene se hanno scatenato reazioni incivili. Chi è nelle regole non ha paura di nulla".

La denuncia dell'ispettorato nazionale del lavoro

Il direttore nazionale dell'ispettorato, Bruno Giordano, ha incontrato le due dipendenti minacciate e il personale in servizio per esprimere loro "la vicinanza dell'istituto" e "ha chiesto una dettagliata relazione sui fatti, allo scopo di presentare una denuncia all'autorità giudiziaria". Stando a quanto appreso, ispettori del lavoro e carabinieri si sono già presentati una seconda volta nella sede dell'azienda e hanno multato l'amministratore della società, che è stato anche indagato.

"Manifesto la mia piena solidarietà alle ispettrici fatte oggetto delle pesanti minacce - ha commentato Giordano, direttore dell'ispettorato nazionale - L'ispettorato continua a lavorare con serietà, professionalità e determinazione, scovando le sacche di illegalità che si annidano nel mondo del lavoro. Ancora una volta ci tocca subire reazioni violente: era già accaduto qualche mese fa in provincia di Taranto, ora è successo a Milano".

"È evidente - ha proseguito il numero uno dell'agenzia - che abbiamo toccato un nervo scoperto. Chi non rispetta le regole e mal sopporta il nostro lavoro, sappia che dovrà risponderne in sede giudiziaria: nessuno può pensare di minacciare o aggredire le nostre ispettrici e i nostri ispettori e farla franca. Le intimidazioni - ha concluso - non ci intimoriscono: semmai, rafforzano la nostra consapevolezza di avere intrapreso la strada giusta, a tutela dell'economia sana e dei lavoratori".