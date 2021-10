A Milano un istituto superiore su tre e' imbrattato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

E’ stato valutato lo stato di imbrattamento di 176 scuole secondarie di II grado distribuite nei vari Municipi nel Comune di Milano (Elenco completo Scuole secondarie di II° grado nel Comune di Milano | Comuni e Città (comuniecitta.it) 87 (49%) di queste strutture sono sovvenzionate dallo Stato e 89 (51%) sono paritarie. Delle 89 scuole paritarie 14 (16%) sono risultate imbrattate Delle 87 scuole statali 41 (47%) sono risultate imbrattate (almeno fino al periodo di osservazione) di cui imbrattati i murales fatti in 2 Istituti ( es Istituto Vittorio Veneto) Sul totale delle 176 scuole di secondo grado 55 sono risultate imbrattate (31%) Un lavoro della Amministrazione è stato anche fatto nella pulitura dei muri esterni di alcune scuole a cui a volte hanno anche contribuito i volontari di varie associazioni di genitori e di altre realtà di quartiere. Infatti dalla analisi delle scuole si osservano anche muri recentemente puliti anche se poi nuovamente alcuni sono stati nuovamente imbrattati. Il pulire le scuole è un importante segnale per i ragazzi che le frequentano e per i cittadini che vivono negli ambiti territoriali che le accolgono. A seguito di tale analisi anche il Rotary e Rotaract Milano Castello hanno dato il loro contributo a migliorare il decoro di una scuola milanese in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sabato 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 è stato riqualificato l’Istituto Tecnico per il Turismo Pier Paolo Pasolini in via Bistolfi 15 nel quartiere Ortica. Oltre 50 volontari del Rotary Milano Castello e del Rotaract Milano Castello finanziatori dell’intero progetto, coordinati dal Comitato Abruzzi-Piccinni del Coordinamento dei Comitato Milanesi si sono uniti per strappare al degrado e riqualificare i muri esterni dell’Istituto Scolastico. Nello specifico il progetto ha comportato la rimozione di oltre 500 scritte vandaliche e numerose sul tema della Dad. Contributo gioioso per un nuovo anno scolastico in presenza, agli studenti delle scuole superiori di Milano che hanno sofferto dei lunghi mesi di pandemia.