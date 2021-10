Le fermate della metro chiuse per la partita Italia Spagna

La gara vedrà la presenza di 35mila tifosi, per questo motivo ci saranno diverse modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici

Lo stadio San Siro di Milano ospita mercoledì sera alle 20.45 la partita tra Italia - Spagna valida per la semifinale della Nation League. La gara vedrà la presenza di 35mila tifosi, per questo motivo ci saranno diverse modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici che transitano in zona, a cominciare dalle fermate della metro chiuse. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.

Allo stadio in metropolitana

Per raggiungere lo stadio si può usare la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto.

Le fermate della metro Segesta e Ippodromo chiuse

Per facilitare l’uscita dallo stadio dei tifosi alla fine della partita, su disposizione della questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, in alternativa si potranno usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Linee Atm potenziate per Italia Spagna

Sulle linee 16 e 90/91 viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.

Linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 modificate

Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.



Linea 49: da due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.



Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.



Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa): dalla fine della partita, per un’ora circa, modifica il percorso in direzione Bisceglie tra via Diomede/Sant’Elia e via Patroclo, mentre, in direzione G. Govone, tra via San Giusto e via Pinerolo.



Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Interscambio tra M1, M5 e le linee notturne

Scendere a queste stazioni per proseguire il viaggio sulle altre linee della nostra rete notturna.

Se viaggiate su M1 scendere a

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendere a