Italo Rota è morto

È morto, all’età di 70 anni, Italo Rota, architetto celeberrimo, che ha firmato tra l'altro il Museo del Novecento in piazza Duomo a Milano. La conferma della morte, avvenuta oggi a Milano, arriva dal presidente della Triennale, e collega, Stefano Boeri.

"Con Italo Rota perdiamo oggi un protagonista assoluto dell’architettura e della cultura italiana. Ci mancheranno le sue idee potenti e appena sussurrate, le sue visioni controcorrente, le sue composizioni ricchissime e sempre intelligenti. Un pezzo della nostra storia, della storia della nostra generazione, della storia di Triennale e della creatività italiana nel mondo se ne va", ha scritto Boeri in un post.

"La scomparsa di Italo Rota ci priva di uno dei massimi architetti mondiali, uno degli spiriti più liberi e geniali di Milano. Quando nessuno credeva in Expo, mi è stato vicino con le sue idee ed energia. La sua opera continuerà ad accrescere il fascino di Milano nel mondo". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, ex commissario unico di Expo 2015, commenta la scomparsa di Italo Rota.

"Come dicevi tu stesso, 'la saggezza è essere seri e avere un progetto folle'. Grazie Italo, per tutto quello che hai dato a Milano e al mondo". Così l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che ricorda anche il suo "contributo in passione, competenza, luce e colore. Milano custodirà gelosamente il 'tuo' Museo del Novecento e la tua eredità di intellettuale e artista libero e coraggioso, sempre un passo avanti".

"Con la scomparsa di Italo Rota perdiamo un maestro dell'architettura e del design italiano", ha dichiarato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura: "Dalle scenografie teatrali alle realizzazioni di musei e spazi pubblici come il Museo del Novecento, Rota ha saputo coniugare bellezza e funzionalità, dando vita a opere innovative e di grande impatto emotivo, con una attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla creazione di spazi di incontro e di dialogo".

Chi era Italo Rota

Figura tra le più interessanti e poliedriche della scena architettonica italiana, Italo Rota si è laureato nel 1982 al Politecnico di Milano, formandosi prima presso lo studio di Franco Albini e in seguito in quello di Vittorio Gregotti. Alla fine degli anni ottanta, si trasferisce a Parigi, dove firma la ristrutturazione del Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, le nuove sale della scuola francese alla Cour Carré del Louvre, l'illuminazione della cattedrale Notre Dame e lungo Senna e la ristrutturazione del centro di Nantes.

Torna in Italia a metà degli Anni Novanta e l'attività del suo nuovo studio milanese inizia a spaziare dal masterplan al product design, in progetti che si caratterizzano per la scelta di materiali innovativi, tecnologie all'avanguardia e approfondita ricerca sulla luce. Spiccano nella sua produzione la promenade del Foro Italico a Palermo (Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana per gli Spazi Pubblici 2006) e il Museo del Novecento nel Palazzo dell'Arengario in Piazza Duomo a Milano (2010).

Oltre alla Francia, sono numerose le opere realizzate in ambito internazionale, come la Casa Italiana alla Columbia University, New York (1997); il Tempio Indù a Mumbay (2009); il Chameleon Club al Byblos Hotel, Dubai (2011).