Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata all'ospedale di Vimercate

Occhiali, guanti e mascherina. Così era apparsa qualche giorno fa in un video condiviso su Instagram Iva Zanicchi, 80 anni, conduttrice con casa a Lesmo. Aveva annunciato ai fan di essere positiva al covid-19 ma di stare bene. Nelle ultime ore le sue condizioni sono diventate più serie tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale. E sempre in un video postato sui social Iva Zanicchi ha spiegato di essere ricoverata a Vimercate.

"Sono all'ospedale di Vimercate perché ho la polmonite bilaterale - dice Iva Zanicchi nella clip - Sono fiduciosa, mi dicono che ce la farò e lo so, ma sentirmelo dire mi spaventa un po'. Sono abbastanza tranquilla, alla sera entro in crisi, ma credo che mi cureranno bene. Sono nel reparto Tulipano Rosso, oggi è una giornata bellissima piena di sole, godetevela ma fate attenzione. Voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui vestiti come astronauti. Loro sono i miei angeli custodi".

Nel video la Zanicchi ha coinvolto anche il personale con cui ha scherzato. "Secondo voi morirò? Ho tante cose da fare ancora", li incalza. Insieme alla terapia e a una parola di conforto infermieri e medici hanno regalato anche buonumore e sorrisi. "Grazie per tutti i vostri messaggi" ha scritto Iva Zanicchi nel post, ringraziando chi le ha rivolto un pensiero e parole di incoraggiamento.