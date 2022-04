L'ex calciatore italiano arruolato in Ucraina è "sparito" per diverse ore

Per ore non si hanno avuto notizie di Ivan Luca Vavassori, il calciatore combattente nelle file dell'esercito ucraino. Il 29enne ex portiere in Serie C delle squadre di Pro Patria, Legnano e Bra, ha deciso di abbandonare il pallone per arruolarsi come volontario nelle brigate internazionali. Vavassori è noto anche per essere figlio adottivo dell’ex patron della squadra bustocca Pietro Vavassori e di Alessandra Sgarella, donna rapita dalla 'ndrangheta nel '97.

Ivan, adottato in Russia, vicino a Mosca, nei mesi scorsi aveva deciso di trasferirsi in Bolivia, a Santa Cruz, per intraprendere una nuova avventura sportiva. A fine febbraio, invece, ha lasciato il calcio per unirsi alla resistenza ucraina. Di lui non si hanno più notizie certe dal 24 aprile.

"Spiace informarvi che questa notte, durante la ritirata di alcuni uomini feriti da un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall'esercito russo. In uno di questi - si leggeva il 25 aprile in una storia sul profilo Instagram del ragazzo, che si fa chiamare 'guerriero del Signore' - probabilmente c'era Ivan con il quarto reggimento. Stiamo provando a fare il meglio per capire se ci sono sopravvissuti e il loro nome. Vi informeremo dai profili Instagram e Facebook di Ivan, i due che ci ha lasciato".

Un successivo aggiornamento sul profilo Instagram del 29enne aveva riacceso la speranza con una lieta notizia: "La squadra di Ivan è ancora viva. Stiamo provando a portarli indietro. Il problema è che sono circondati dalle forze russe così non sappiamo quando o quanto tempo impiegheranno a tornare indietro. Ci sono 5 morti e 4 feriti ma non sappiamo i loro nomi. La nostra squadra migliore sta provando a riportarli indietro ma non sappiamo il numero dei nemici e il tipo di truppe".

Ivan in abiti militari