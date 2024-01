Ivano Calzighetti lascia un figlio di 2 anni. L'incrocio non ha telecamere

Ivano Calzighetti aveva 37 anni. È deceduto la scorsa notte, mentre era in sella alla propria bici elettrica, travolto da un'auto. Non sono ancora chiare le responsabilità. L'impatto con la vettura è stato violentissimo e, secondo i primi riscontri, ha perso la vita sul colpo. Lascia una compagna e un figlio di appena due anni. Gestiva un bar con la madre Lorena a Buccinasco, il "Blue Velvet cafè" in via Minzoni. È il primo ciclista morto sulle strade milanesi nel 2024. In serata di mercoledì, un sit-in per chiedere maggiore sicurezza.

Come era emerso già mercoledì, all'incrocio - tra viale Umbria e via Pistrucci - non ci sarebbero telecamere di sorveglianza. Si sta lavorando a immagini limitrofe che potrebbero aver preso la scena da lontano. Calzighetti viveva a poche centinaia di metri. L'ipotesi più probabile è che uno dei due, tra la bici e la macchina, abbia bruciato il semaforo rosso. A bordo dell'auto, un'utilitaria, c'erano una 25enne (che guidava) e un 22enne. I due si sono subito fermati a prestare soccorso. Provenivano da piazzale Lodi, mentre Calzighetti da via Campionesi. Nonostante la rapidità dei soccorsi, non c'è stato niente da fare.

"Un ragazzo gentile e generoso"

"Questa mattina ci siamo svegliati leggendo la notizia straziante di un’ennesima morte sulla strada, di un giovane ciclista investito da un’auto nella notte a Milano. Un dolore grande, divenuto ancora più grande nel corso delle ore quando abbiamo appreso che si trattava di Ivano Calzighetti, ogni giorno dietro al bancone del bar Blue Velvet che gestiva con la mamma. Un ragazzo gentile e generoso, dagli occhi sorridenti, in tanti mi stanno scrivendo con un ricordo, tanti sotto choc, avevamo scambiato chiacchiere scherzose con lui solo pochi giorni fa. Oggi pomeriggio ho chiamato la mamma Lorena per esprimerle la mia personale vicinanza e l’abbraccio di tutta la comunità di Buccinasco alla sua famiglia, alla compagna di Ivano e al suo bimbo. Noi ci siamo, per qualsiasi cosa di cui avranno bisogno", ha detto il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti.