Ivano Calzighetti, gara di solidarietà per aiutare la moglie e il figlio del ciclista morto

Il contatore ha sfondato quota 6.500 euro e continua a salire. Tutti soldi che verranno utilizzati per aiutare la sua compagna e il bimbo di Ivano Calzighetti, il ciclista di 37 anni morto in un incidente all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 10 gennaio.

La gara di solidarietà è stata lanciata una settimana dopo la tragedia sulla piattaforma Go fund me. “Ivano ci ha abbandonato a causa di un terribile incidente stradale lasciando tutti spiazzati! Aiutiamo Giulia a garantire un futuro al loro piccolo, aiutiamola nei momenti più difficili! Grazie”, si legge nel testo pubblicato mercoledì sera. In poche ore sono stati raccolti oltre 6.500 euro; un donatore ha versato un sesto della cifra totale.

Ivano viveva a Milano da qualche anno, ma gestiva il al Blue Velvet café di via Don Minzoni a Buccinasco, paese in cui era cresciuto. Tutti i giorni faceva la spola tra casa e lavoro in sella alla bici elettrica. Anche il giorno in cui si è consumata la tragedia.

Il dramma si è consumato verso le 2.30 all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria. Stando alla prima ricostruzione, il 37enne è stato travolto da una Peugeot 208 con a bordo un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25. L'impatto è stato devastante e per il ciclista non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illesi ma sotto shock, invece i due ragazzi, trasportato in codice verde al Policlinico.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. L'incidente si è verificato a un incrocio regolato da semaforo, a quell'ora ancora funzionante: appare molto probabile, quindi, che uno dei due mezzi sia passato con il rosso. La macchina, secondo i primi accertamenti, arrivava da piazzale Lodi e percorreva viale Umbria, mentre il 37enne in bici pare stesse attraversando il viale in direzione via Pistrucci