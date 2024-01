Ivano Calzighetti morto investito da un'auto a Milano a pochi passi da casa

È Ivano Calzighetti, 37 anni compiuti l'ultima vigilia di Natale, l'uomo morto nella notte tra martedì e mercoledì in un incidente stradale a Milano. Il dramma si è consumato alle 2.38 all'incrocio tra viale Umbria e via Scipione Pistrucci, in zona Porta Romana.

Il 37enne, ufficialmente residente a Buccinasco, viveva a casa della compagna a meno di 300 metri dal luogo della tragedia. È verosimile che stesse tornando a casa a bordo della sua bici elettrica quando è stato centrato da una Peugeot 208 guidata da una ragazza di 25 anni, che viaggiava insieme a un amico 22enne. L'impatto è stato violentissimo: per Ivano - che lascia una bimba di due anni - non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e un'auto medica non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nel punto dell'incidente, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, c'è un semaforo, che nella notte era regolarmente in funzione. La Peugeot - secondo i primi accertamenti - arrivava da piazzale Lodi e percorreva viale Umbria verso viale Piceno mentre il 37enne pare stesse attraversando il viale proprio in direzione via Pistrucci. Uno dei due mezzi - questa la prima ipotesi - sarebbe passato con il semaforo rosso. Resta da capire quale.