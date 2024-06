Ivano Camarri, il geometra sparito nel nulla: si indaga per omicidio

Sparito nel nulla da sei mesi. Scomparso e mai più tornato a casa. È stata aperta un'indagine per omicidio sulla sparizione di Ivano Camarri, il geometra di 70 anni di Traona - in Valtellina - che lo scorso 12 dicembre era partito dalla sua abitazione per raggiungere Milano, dove aveva un appuntamento di lavoro.

Da quel momento, però, del professionista si è persona ogni traccia. Il cellulare è spento e introvabile, la sua macchina - una vecchia Opel Astra - non si sa che fine abbia fatto. I familiari di Camarri - ex vicesindaco di Mantello, sposato e papà di due figli - avevano subito presentato denuncia e ora la procura diretta da Piero Basilione indaga per omicidio.

L'unica certezza è che il 70enne non è mai arrivato nel cantiere dov'era atteso per un sopralluogo, ma non è chiaro cosa sia accaduto. La pista battuta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Sondrio sarebbe di natura economica.