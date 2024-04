Jennifer Marino, 14enne scomparsa, è stata ritrovata: era a Milano

Giovedì mattina, alle ore 9.45 circa, su segnalazione della Centrale operativa della questura di Milano, gli agenti della polfer hanno rintracciato nella stazione ferroviaria Milano Repubblica la ragazza minorenne Jennifer Marino, allontanatasi la scorsa settimana dalla sua abitazione a Novara. La madre aveva lanciato un appello a Chi l'ha visto nei giorni scorsi.

Mancava da casa da 8 giorni. La 14enne era con la sorella più grande quando si era allontanata e aveva fatto perdere le proprie tracce. La ragazzina questa mattina aveva contattato direttamente il 112 per comunicare la propria presenza in stazione e attendere l’arrivo della polizia. Il telefono utilizzato dalla 14enne, a dire della stessa nel corso della chiamata da lei fatta, non aveva la sim telefonica, motivo per il quale poteva effettuare solo chiamate di emergenza.

Gli agenti hanno intrattenuto la giovane sino all’arrivo dei colleghi della polferi di Milano Porta Garibaldi che, rintracciata Jennifer sulle scale del binario 2, l’ha poi accompagnata presso i propri uffici. I poliziotti hanno subito contattato la madre a Novara cui, un’ora dopo, è stata riaffidata la figlia per far rientro a casa assieme. Le sue condizioni sono buone. Non noti i motivi dell'allontanamento.