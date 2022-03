È stato dimesso dal Niguarda il pilota del jet precipitato sul Legnone

È stato dimesso nella serata di mercoledì dal Niguarda di Milano Gianpaolo Goattin, 53 anni, il pilota che era a bordo del jet militare precipitato ieri sul monte Legnone (Lecco), insieme all'inglese Dave Ashley che è invece morto.

Goattin, come il collega inglese, si era eiettato dall'Aermacchi M-346 prima che il velivolo si schiantasse contro la montagna. I soccorritori, sul posto con tre mezzi fuoristrada carro Saf, speleo alpino fluviale, lo avevano trovato appeso a una sorta di balcone naturale.

Chi è Gotten, il top gun italiano

Goattin, come riportato da LeccoToday, è stato nell'Aeronautica dal 1986 al 2007, quindi è diventato collaudatore dell'Aermacchi, poi diventata Leonardo Spa. Nel 2002 è stato il primo pilota non americano insignito del titolo "Flight commander of the year" e nel corso del servizio prestato al 56° stormo Luke Air Force Base, in Arizona, negli Stati Uniti, ha ottenuto anche il premio Top Gun per il tiro "aria suolo".

Jet precipitato: cos'è successo

Non sono ancora chiare le cause che hanno causato l'incidente. Già istituita una duplice commissione d'inchiesta: una formata dalla stessa Leonardo, azienda che ha prodotto l'aereo, l'altra, invece, sarà nominata dall'Ispettorato della Sicurezza del volo dell'Aeronautica miliare. Nel frattempo tutte le carte sono finite sul procuratore della repubblica di Lecco, Ezio Domenico Basso.