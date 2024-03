Come sta Joe Barone, il dg della Fiorentina ricoverato a Milano

Condizioni "critiche ma stabili". Domenica sera la Fiorentina ha diffuso una breve nota per aggiornare sulle condizioni di Joe Barone, il direttore generale della società viola ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni critiche dopo aver avuto un malore prima della gara con l'Atalanta. Soccorso nell'hotel in cui alloggiava con la squadra, il direttore generale - che fra pochi giorni compirà 57 anni - è poi stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Verosimilmente ha avuto un infarto.

Appena arrivato in ospedale, Barone è stato operato. "Il dg Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano diretta dal prof. Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili", si legge nella nota della società. "Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento - conclude la nota - verrà diffuso nella giornata di domani", lunedì.

La partita tra Fiorentina e Atalanta, a Bergamo, è stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Serie A, con l'accordo delle due società. Al fianco di Barone la moglie, in questo periodo in Italia. Al nosocomio è arrivato tutto il management della Fiorentina e, alla spicciolata, anche i calciatori. I figli, invece, sono in Usa e dovrebbero partire a breve per stare vicino al padre.