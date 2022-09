Juan Carlos, il ragazzo scomparso dopo aver preso il treno

Juan Carlos Mendes Alarcón è scomparso. Non si hanno più notizie di lui da venerdì 9 settembre. E la sua famiglia, preoccupata, lo sta cercando.

Il giovane, un 31enne di El Salvador, è stato visto l'ultima volta in un treno diretto a Genova e partito da Alessandria. I parenti hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Milano, ma per ora non si è ancora saputo nulla di lui.

Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni utili per ritrovarlo, è invitato a contattare il 112 o ad avvisare direttamente la famiglia chiamando il numero 345.8751608.