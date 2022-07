È stato scarcerato il rapper Kappa 24K

È stato scarcerato Islam Abdel Karim, rapper 32enne noto come Kappa 24K, arrestato a inizio febbraio e condannato nei gironi scorsi a due anni e tre mesi per "detenzione e porto di arma da sparo" in "luogo pubblico affollato" per aver preso parte alla sparatoria dell'8 gennaio in piazza Monte Falterona, quartiere San Siro a Milano. Il rapper sconterà la condanna ai domiciliari.

Lo ha deciso il gup del tribunale di Milano Tiziana Gueli che ha accolto l'istanza di scarcerazione formulata dal suo legale, Robert Ranieli, sulla base dell'attenuazione delle esigenze cautelari e del fatto che il cantante è stato condannato ad una pena inferiore ai 3 anni. Sempre nello stesso processo era stato condannato a 8 anni di reclusione Carlo Testa 51 anni (personaggio già noto alle forze dell'ordine); i giugici lo hanno ritenuto responsabile di tentato omicidio.

La sparatoria in piazza Falterona

La sparatoria di piazza Falterona dell'8 gennaio era stata l'apice di una serie di violenze che avevano avuto per protagonisti due gruppi di rapper, il primo di San Siro e il secondo di piazza Prealpi. L'aggressione a mano armata, in particolare, sarebbe avvenuta in seguito a episodi di dissing (la pratica con cui i rapper si insultano a vicenda) sui social, ma sembrerebbe che a motivarla vi fossero questioni legate a diritti d'autore e case discografiche. Prima di passare alle vie di fatto i rapper 'nemici' si sarebbero fronteggiati altre due volte.