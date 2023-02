Troppi clienti pregiudicati: il questore chiude noto karaoke di Milano

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il karaoke Haomen Ktv di via Ludovico Breme a Milano (zona Gallaratese). Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale nella giornata di giovedì 9 febbraio.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché durante i controlli effettuati dai poliziotti tra novembre e dicembre è risultato essere frequentato "da soggetti con vari precedenti penali e di polizia". Non solo, i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro, gli stessi che hanno notificato la sospensione, "sono intervenuti molte volte a seguito di segnalazioni da parte dei residenti di zona per risse e disordini vari in cui erano coinvolte persone con comportamenti molesti dovuti all’alcool e all’uso di droghe", precisano da via Fatebenefratelli.

Non è la prima chiusura per il karaoke. Il locale era già stato destinatario di tre decreti di sospensione della licenza (emessi sempre per l'articolo 100 del Tulps); due durante la precedente gestione e uno durante l’attuale.