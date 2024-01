Risse col proprietario e colpi di pistola: karaoke chiuso dalla polizia

Botte e spari. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza del circolo privato "Haomen Ktv", un karaoke di via Ludovico di Breme.

Da inizio anno, ricostruisce la questura in una nota, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro insieme ai carabinieri di Legnano "sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori e il proprietario stesso". In un'occasione la discussione era poi finita a colpi di pistola, con un cliente che aveva inseguito un uomo nel parcheggio aprendo il fuoco e centrando con tre proiettili l'auto del "rivale", che si era chiuso in macchina.

Pochi giorni dopo, gli agenti - nel corso di un normale controllo - avevano identificato 18 persone nel locale, di cui sette con precedenti per reati in materia di armi, di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. Il locale già in passato è stato chiuso per quattro volte, due delle quali durante l'attuale gestione.