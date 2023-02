La polizia ha chiuso il kebabbaro di fronte al Duomo

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il Turkish kebab pizza grill in Via Orefici a Milano (praticamente davanti al Duomo). Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale nella giornata di lunedì 13 febbraio.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato in seguito a "reiterate violazioni nella vendita di bibite e birre in vetro e in lattina durante concerti, partite internazionali di calcio e in occasione dello scorso capodanno"; tutte situazioni in cui per motivi di ordine pubblico era in vigore il divieto.

L'ultimo accertamento in ordine temporale era scattato nella notte di San Silvestro. Il controllo era scattato alle 22.30 quando i poliziotti avevano notato "un consistente assembramento di persone davanti all’ingresso del locale". Dietro al negozio "i dipendenti stavano confezionando cibo da asporto in sacchetti in plastica, inserendovi all’interno bevande in lattina e birre in bottiglia". Era scattata una diffida immediata e il titolare del negozio aveva chiuso l'attività prima della mezzanotte.

"Il locale era l’unico in zona che non rispettava l’ordinanza sindacale di divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro/lattina", puntualizzano da via Fatebenefratelli.