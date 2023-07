La disoccupata diventata "lady ketamina": presa con un chilo di 'ice crystal' nelle creme

Troppi viaggi, troppi soldi. Una donna è stata arrestata nei giorni scorsi a Torino dalla guardia di finanza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata sorpresa in possesso di un chilo di ketamina nascosta in alcuni barattoli di crema.

I finanzieri l'hanno bloccata su un bus in arrivo da Barcellona e diretta a Milano e sono andati praticamente a colpo sicuro. Nei mesi scorsi, infatti, i militari avevano notato continui spostamenti sospetti della signora con voli da e per l'Italia con "al seguito - si legge in una nota della Gdf - consistenti somme di denaro non giustificate rispetto al suo status di persona disoccupata".

Così, quando il bus dalla Spagna ha fatto tappa nella città della Mole, è scattato immediatamente il controllo. Dal bagaglio della donna sono saltati fuori quattro barattoli di creme per il corpo al cui interno era nascosta la ketamina, la droga anche nota come "ice crystal" utilizzata soprattutto durante i rave party.

Le dosi sequestrate, stando a quanto comunicato dai finanzieri, una volta sul mercato avrebbero fruttato fino a 40mila euro.