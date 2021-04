Atterra a Malpensa con 18kg di foglie di khat in valigia: arrestato

La sostanza è stata sequestrata e distrutta mentre per il viaggiatore sono scattate le manette

Aveva 18 chili di foglie di khat in valigia e stava per uscire dall'aeroporto di Malpensa, ma per lui sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi, nei guai un viaggiatore che era atterrato nello scalo milanese con un volo partito da Addis Abeba (Etiopia).

Tutto è iniziato quando funzionari dell'agenzia delle dogane e i finanzieri hanno fermato un viaggiatore, insospettiti dal suo atteggiamento. Durante il controllo l'uomo ha dichiarato spontaneamente che aveva 18 chili di fogli di Catha Edulis in valigia, sostanza che aveva acquistato legalmente in Etiopia ma illegale in Italia.

Tutte le foglie sono state recuperate e sequestrate. Per il viaggiatore sono scattate le manette.