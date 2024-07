Il killer di Mentone ora faceva il corriere della droga per gli albanesi

Per conto della criminalità organizzata albanese faceva il corriere di cocaina tra l'hinterland milanese e la Valtellina. Ed è una "vecchia conoscenza" della giustizia: nel 1994 uccise a Mentone un passante casuale, mancando la vittima designata, l'imprenditore Guido Sermenghi. Per quel delitto, che secondo il processo fu commissionato dall'ex moglie della vittima e organizzato dall'avvocata di lei, l'uomo scontò 24 anni di carcere. Ora, a 60 anni, è stato scoperto e raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Sondrio.

La droga era destinata in particolare a Livigno, ma in generale a tutta l'Alta Valtellina. A capo della banda un membro di spicco della mafia albanese, attualmente latitante. L'operazione (denominata "Après-ski") si era già consolidata a marzo del 2024, ma poi le indagini della squadra mobile di Sondrio sono proseguite, documentando l'attività di trasporto e cessione della cocaina per conto, appunto, di quel clan albanese.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due pezzi di hashish, rispettivamente del peso di 44,40 e 4,10 grammi, oltre a 3 piante di marijuana e 2 telefoni cellulari. L'uomo è stato arrestato a Triuggio (Monza-Brianza).