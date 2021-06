I ladri tentano di entrare nella casa di Klaus Davi a Milano

A denunciarlo è lo stesso noto massmediologo, adesso in corsa per la poltrona di primo cittadino a Reggio Calabria

Qualcuno avrebbe tentato di fare irruzione nella casa milanese di Klaus Davi. A denunciarlo è lo stesso noto massmediologo, adesso in corsa per la poltrona di primo cittadino a Reggio Calabria.

L'episodio sarebbe avvenuto giovedì 3 giugno, in pieno giorno. In quel momento, il giornalista si trovava in Calabria per testimoniare in un processo contro un esponente della cosca Tegano. I ladri, stando a quanto riferito da Klaus, avrebbero cercato di forzare la porta blindata del suo appartamento in pieno centro città. Un suo collaboratore avrebbe poi avvertito Davi durante l'udienza.

Sul caso ora starebbero indagando gli uomini della Digos di Milano, sempre stando a quanto rivelato dal massmediologo già in passato vittima di un atto vandalico contro una sua abitazione in Calabria.