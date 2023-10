L'anziana di Milano condannata per odio razziale per un commento su Facebook

Avevano commentato, su Facebook, un video sulla presenza di migranti a Catania, nel rione di San Berillo, con frasi razziste tra cui "è bello l'odore del Napalm al mattino", "buttateli a mare", "ci vuole il lanciafiamme", "alle docce", "metterli nei forni" e altre simili. Cinque persone sono state ora condannate a una multa per propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali. Tra loro una 73enne di Milano.

La pronuncia è arrivata dal Tribunale di Catania. Il video in questione era una diretta Facebook girata da due esponenti della Lega, nel 2018: Stefano Candiani, senatore e all'epoca sottosegretario all'Interno, e Fabio Cantarella, all'epoca assessore comunale. L'associazione antimafie 'Rita Atria' ha sporto denuncia, sia contro i due politici sia contro varie persone che avevano commentato il video.

Cinque persone hanno chiesto il rito abbreviato: tra loro una donna di 73 anni della zona di Milano, a cui il Tribunale ha concesso le attenuanti generiche e condannato a versare una multa di 667 euro. Stesse attenuanti e importo per una 79enne della provincia di Venezia. Entrambe dovranno versare 1 euro alla parte civile, l'associazione che ha presentato l'iniziale denuncia. Altri due uomini, di Cagliari e Brindisi, sono stati condannati a 1.000 euro di multa; un quinto uomo, di Udine, a 2.000 euro.

Per tutti e cinque, il Tribunale ha anche disposto il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per 3 anni. Quanto ai due leghisti, la procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il gup aveva disposto l'imputazione coatta. Tuttavia, per Candiani, il Senato non ha concesso l'autorizzazione a procedere.