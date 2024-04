L'ex compagno di Daniela Santanché rischia una condanna a 3 anni

Chiesta una condanna a 3 anni per Giovanni Canio Mazzaro, 65 anni, ex compagno della ministra del turismo Daniela Santanché, indagato a Milano per presunta sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella vicenda dello yacht Unica, venduto per 393mila euro nel 2019 senza passaggio di denaro dalla società Biofood Italia Srl, rappresentata allora da Santanché, e venduta nuovamente, circa 20 giorni dopo, a una società di diritto maltese, la Flyingfish Yachting Ltd. Secondo le indagini, la prima vendita dell'imbarcazione sarebbe avvenuta dopo la notifica dell'avviso di accertamento all'imprenditore per presunti debiti tributari.

Il pm Paolo Filippini, chiedendo la condanna per Mazzaro e anche la confisca di 393mila euro, ha detto in aula che la vendita sarebbe stata "finalizzata solo a far sparire l'unico bene aggredibile". La difesa dell'imprenditore ha invece chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste: le trattative sarebbero infatti iniziate 3 anni prima dell'arrivo delle cartelle esattoriali e, comunque, si tratterebbe di una contestazione fiscale al di sotto della soglia di punibilità. La sentenza è attesa per il 12 giugno.

Nell'inchiesta era stata indagata anche Santanché, ma la sua posizione era stata successivamente archiviata dalla gip Laura Angela Minerva, nel mese di gennaio del 2024, perché la ministra "non aveva avuto un ruolo attivo nell'acquisto e, quindi, nella successiva vendita dell'imbarcazione Unica". Inoltre Santanché non avrebbe avuto contezza dell'esistenza di un debito di Mazzaro con il fisco.