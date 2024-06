L'uomo che cerca di fare la spesa gratis all'Esselunga con lo "sparaspesa"

Ha seguito un cliente che stava pagando la spesa all’Esselunga con lo “sparaspesa” e quando è uscito si è accodato senza pagare. Per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. È successo nel supermercato di Porta Vittoria nel pomeriggio di lunedì 3 giugno, nei guai un uomo di 56 anni.

Tutto è accaduto poco dopo le 15.30, come riferito da via Fatebenefratelli. L’uomo - che aveva con sé una confezione di gelato, del pollo e altro cibo - è stato prima bloccato dai vigilantes del punto vendita che successivamente hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia che ha accompagnato l’uomo in questura. Per lui sono scattate le manette.

Due ore dopo, invece, gli agenti hanno arrestato per tentata rapina impropria un uomo di 26 anni che aveva cercato di fare la spesa gratis al Conad di via Venini (zona Pasteur).