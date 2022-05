L'uomo che sfonda a testate il lunotto di una volante della polizia

Avrebbe sfondato a testate prima il lunotto della volante della polizia sulla quale gli agenti lo stavano caricando e poi una vetrata nella camera di sicurezza della questura in via Fatebenefratelli a Milano. Lo riferisce la stessa polizia, che ha arrestato l'uomo con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito un nigeriano di 35 anni, con precedenti contro il patrimonio e la persona.

I fatti succedono nella giornata di mercoledì. Intorno al mezzogiorno, i poliziotti ricevono una chiamata dell'addetto alla sicurezza del Carrefour in piazzale Siena. Il vigilante riporta la presenza di una persona molesta, che continua a infastidire gli altri clienti del supermercato e gli impiegati.

Davanti agli agenti, l'atteggiamento del 35enne non cambia. Al contrario, quando viene invitato a salire sulla volante, il 35enne - verosimilmente con le braccia immobilizzate - con una testata sfonda il lunotto della volante. Gesto di disperazione, che ripeterà da lì a poco nelle stanze della camera dei fermati. Sarà processato per direttissima.