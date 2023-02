La denuncia di una studentessa di Milano: "Violentata dal branco dopo la festa"

Violentata da due ragazzi, mentre un terzo li incitava e un altro assisteva. È quanto ha denunciato di aver subito una studentessa universitaria, dopo una festa a casa di amici, dove si era fermata a dormire. Quattro gli indagati.

La giovane, una ventenne, ha denunciato i fatti, avvenuti nel maggio del 2021, a dieci mesi di distanza, spiegando come al termine di una festa di compleanno, durante la quale aveva bevuto, sarebbe stata abusata da quattro ragazzi di qualche anno più grandi di lei. La vicenda è emersa ora perché il giudice per l'indagine preliminare, su richiesta della procura di Milano, ha fissato a metà marzo l'incidente probatorio in cui la ragazza sarà chiamata di nuovo a testimoniare per definire più nel dettaglio i fatti da lei denunciati.

In base all'esposto e agli accertamenti già condotti, la presunta violenza di gruppo si sarebbe consumata nell'appartamento di due degli indagati, anche loro universitari, come la ventenne. Secondo quanto ricostruito, in occasione del compleanno di uno dei padroni di casa, nell'abitazione sono arrivate alcune ragazze per festeggiare. Tutte però sono rincasate a eccezione della vittima, la quale, ubriaca, si era fermata a dormire. Sarebbe stato proprio allora, che "approfittando" del suo stato "di inferiorità fisica e psichica", dovuta all'alcol, due dei ragazzi avrebbero abusato di lei mentre un terzo incitava gli amici e il quarto ragazzo assisteva.