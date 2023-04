Spaccata allo storico negozio "La Lombarda": maxi furto di bici di pregio

In fuga con una trentina di biciclette di pregio. Il maxi furto è avvenuto all'alba di sabato 22 aprile, intorno alle 4.30, a La Lombarda, storico negozio di biciclette, in via Venezia Giulia a Segrate (Milano).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato, ma i ladri erano già in fuga. Poco prima avevano spaccato la saracinesca e la vetrina, per poi introdursi nella ditta e impossessarsi delle costose bici. L'ipotesi è dietro il colpo ci sia un gruppo di persone, intervenuto con più auto e un furgone.

Dopo aver preso circa trenta biciclette, i malviventi le avrebbero caricate sul furgone dandosi subito alla fuga. Alcune macchine, utilizzate per bloccare le strade di accesso intorno allo show-room in modo da rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine, e risultate rubate, sono state abbandonate sul luogo. In corso le indagini dei militari per risalire ai responsabili della spaccata.