La Maura: "Presidi fissi per difendere il verde, no al nuovo stadio"

Nuove iniziative per difendere il verde della Maura e scongiurare il pericolo di cementificazione legato al nuovo stadio. Il Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana di Milano - Parco Ovest ha annunciato presidi fissi contro l'ipotesi di costruzione dello stadio del Milan.

"Alla luce alla situazione Stadio nell’Ippodromo La Maura, il territorio non vuole rimanere a guardare - si legge in una nota del coordinamento -. La Maura è tutelata e non occorre aspettare alcun progetto: lo stadio è incompatibile con il sistema verde e con le norme di piano del Parco sud nell'ovest milanese; dato che l'amministrazione comunale non riesce a esprimere questo semplice principio di rispetto delle vigenti norme di tutela ambientale, i cittadini si organizzano per tutelare il parco della Maura".

"Il coordinamento che ha organizzato la 'Catena umana dei 3.300' attorno alla Maura - prosegue il comunicato - è già al lavoro per organizzare, qualora dovesse andare avanti il progetto di stadio a La Maura, una rete di cittadini disposti a presidiare fisicamente in modo permanente l'area della Maura; più del 70% a oggi ha dato la propria disponibilità". Giovedì 6 aprile, alle ore 12, si terrà una conferenza stampa di fronte all'ingresso dell'Ippodromo La Maura con la presenza di Enrico Fedrighini, consigliere comunale della lista Sala, tra i promotori delle iniziative per la tutela dell'area.