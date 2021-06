Il ragazzo in giro con la penna pistola col colpo in canna (e 110 proiettili a casa)

Niente inchiostro, ma proiettili. Un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di detenzione di arma clandestina dopo essere stato trovato in possesso di una penna pistola, in grado di sparare e con il colpo già pronto.

A fermarlo sono stati gli agenti delle Volanti, che verso le 23 hanno ricevuto una richiesta di intervento da via Teodosio, angolo via Wildt, per una discussione particolarmente animata tra quattro persone. Al loro arrivo, i poliziotti hanno identificato un 28enne marocchino, indagato perché irregolare, un 49enne italiano - poi denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per aver aggredito gli uomini in divisa -, un terzo uomo risultato "pulito" e proprio il 23enne.

Durante le identificazioni, l'attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno strano oggetto che era stato lanciato sotto un'auto parcheggiata a bordo strada. Gli agenti l'hanno raccolto e hanno scoperto che si trattava di una penna modificata per sparare, con il proiettile già caricato.

Dopo aver accertato che l'arma era del 23enne, la Volante ha raggiunto casa sua - a Bonate sotto, nella Bergamasca -, da dove sono saltati fuori altri 110 colpi per la pistola. Su decisione del pm di turno, il ragazzo è stato portato in carcere a San Vittore in attesa della convalida dell'arresto.