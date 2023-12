La Russa jr, emergono i video della serata e la Procura apre un fascicolo per "revenge porn"

La procura di Milano ha aperto un fascicolo parallelo a quello per violenza sessuale, per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, relativamente al caso di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni. I due, già accusati di stupro ai danni di una 22enne, sono stati sentiti in interrogatorio negli scorsi giorni. La denuncia è arrivata da parte del legale della presunta vittima dopo essere venuta a conoscenza dell’esistenza dei filmati. Al momento l’indagine è a carico di ignoti.

In quella notte tra il 18 e il 19 maggio sarebbero stati realizzati dei video da Gilardoni e La Russa. Un video, molto breve, era già stato rintracciato dagli investigatori all’interno del telefono di Leonardo, ma non avrebbe avuto contenuti sessualmente espliciti. Gli altri video a cui si fa riferimento dovrebbero essere contenuti nel telefono di Gilardoni e realizzati da La Russa, telefono che è stato consegnato il 12 dicembre scorso quando l’amico di Leonardo Apache è stato sentito in interrogatorio.

I pm in questo momento dispongono solo del racconto verbale di quei video, fatto da Tommaso Gilardoni. Secondo il giovane dj, le riprese conterrebbero nient’altro che i rapporti consenzienti con la ragazza: il gioco di filmarsi al quale la giovane avrebbe acconsentito. I video, quindi, non sono ancora agli atti dell’inchiesta.