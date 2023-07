Caso La Russa jr, sui social girano video della serata

Continua l'indagine per violenza sessuale che vede coinvolti il terzogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, Leonardo e il deejay Tommaso Gilardoni. E ora i pm sono al lavoro per acquisire l'intero girato di un video della serata all'Apophis, dove la presunta vittima ha incontrato i ragazzi. Nel frattempo alcuni frammenti del filmato stanno girando sui social.

Le immagini potrebbero rivelarsi utili per ricostruire la nottata del 18 maggio, quando la ragazza, 22 anni, sarebbe stata violentata dall'ex compagno di scuola, La Russa, e dal suo amico dj. Gli uomini della Squadra mobile, al lavoro sul caso con il coordinamento dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, stanno cercando di ottenere tutti i video della serata nel locale.

Nei filmati potrebbero esserci delle indicazioni sulle condizioni in cui la 22enne, che sospetta di essere stata drogata, versava al momento dell'incontro con La Russa jr e subito dopo. La giovane ha infatti raccontato agli inquirenti di non ricordare più nulla di quella notte dal momento in cui aveva bevuto un cocktail che le aveva offerto Leonardo. Dopo un lungo 'black out', aveva spiegato, si era risvegliata nuda nel letto dell'ex compagno di scuola.