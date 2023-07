Caso La Russa: "Consegnati telefono e sim", che però non è stata sequestrata

"Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza". È quanto assicura in una nota il difensore del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul sequestro del telefono disposto dalla Procura di Milano nell'indagine in cui il giovane è accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex compagna di liceo.

Il legale ha poi precisato che Leonardo ha "consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la Sim in esso contenuta". La scheda, però, al momento non è stata sequestrata perché è intestata allo studio del parlamentare e quindi è necessario chiedere alla Giunta per le autorizzazioni del Senato il via libera. "Di sicuro La collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata. È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso invece decidere cosa acquisire", ha concluso il legale.

Di pari passo prosegue il lavoro degli investigatori per capire cosa sia davvero successo la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi, quando sarebbe avvenuta la presunta violenza. La 21enne aveva raccontato di essersi svegliata nuda nel letto di Leonardo La Russa senza ricordare nulla di quello che era successo dopo aver bevuto un drink. Per i prossimi giorni, probabilmente per mercoledì 19 luglio, sono attese le operazioni tecniche per effettuare la copia forense proprio del telefono sequestrato venerdì scorso al figlio di Ignazio.

Le analisi avverranno solo sul cellulare, che è stato accertato essere nella disponibilità del giovane e non sulla sim. Nei prossimi giorni sono previsti anche nuovi incontri con testimoni che avrebbero partecipato alla serata nel locale in centro prima del presunto stupro.