I due insospettabili milanesi con 7 quintali di droga

Nessun precedente, una vita all'apparenza normale, con famiglia e figli, anche piccoli. Ma un 'impiego segreto' in 'laboratori della droga'. È quanto accomuna due italiani di 41 e 42 anni - entrambi, appunto, incensurati - che sono stati arrestati dai carabinieri di Sesto San Giovanni - guidati dal maggiore Saverio Sica, comandante della compagnia di Sesto San Giovanni, e dal tenente Antonio Belardo, comandante della sezione Radiomobile - nell'arco di tre giorni, dopo il ritrovamento di 82mila euro e 715 chili di droga all'interno di due capannoni e un box nell'hinterland nord est di Milano e in Brianza, tra Agrate (Mb), Pessano con Bornago (Mi) e Vignate (Mi).

Droga nei capannoni del Milanese

Il primo dei due arresti è scattato a fine settembre nei confronti del 41enne - residente a Carugate (Milano) e con un lavoro regolare - che è stato fermato dai militari, i quali lo hanno visto entrare e uscire da alcuni capannoni, dopo che era stata segnalata la sua presenza, con movimenti 'sospetti', nella zona industriale di Agrate Brianza.

Durante il blitz all'interno di un capannone, l'uomo è stato 'beccato' mentre impacchettava sottovuoto e sigillava la droga: addosso, in un marsupio, aveva anche 25mila euro in contanti (probabile provento dell'attività di spaccio). Nel complesso durante il controllo sono stati rinvenuti 500 chili di hashish e 23 di marijuana, confezionati dentro a cassette di cartone. La struttura era allestita come un vero e proprio laboratorio della droga, con macchinari per l’essiccazione, presse per il confezionamento, strumenti per il confezionamento sottovuoto e anche per la produzione, in serie, di 'spinelli'.

La perquisizione, poi, si è estesa a un box di Pessano, di cui il 41enne - che si muoveva con una lussuosa Range Rover presa a noleggio in Svizzera - aveva le chiavi. Qui sono state rinvenute una pistola revolver 357 magnum e 50 proiettili, detenuti senza licenza, oltre a quasi un chilo e mezzo di cocaina. A quel punto per il 41enne sono scattate le manette per spaccio e detenzione illegale di arma da sparo.

Nei giorni successivi ai carabinieri è arrivata un'altra segnalazione: qualcuno si aggirava per la zona residenziale di Pessano sempre con movimenti 'strani'. Giunti sul posto, il 1° ottobre, i militari hanno fermato il sospettato mentre usciva da un box con la sua auto: a bordo sono stati trovati due panetti di hashish. Ma il grosso della droga è stato rinvenuto in via Lombardia a Vignate, dove il controllo si è esteso seguendo l'indirizzo che l'uomo aveva appuntato su un portachiavi. Qui, in un capannone, sono stati rinvenuti 114 chili di hashish e 78 di marijuana, tenuti all'interno di valigie, cassoni di plastica e sacchi di juta. Inoltre, a casa del 42enne, residente a Vimodrone, sono stati rinvenuti 57mila euro in contanti, tenuti sottovuoto. Oltre all'arresto per spaccio, all'uomo è stato subito tolto il reddito di cittadinanza che percepiva in quanto ufficialmente disoccupato.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini, coordinate delle procure del tribunale di Monza e Milano, per individuare i complici dei due arrestati, incluse le persone che gli hanno fornito un supporto logistico, consentendogli di tenere la droga nei capannoni e nei box (che non sono riconducibili ai due uomini). Le analisi sullo stupefacente, che è stato sequestrato, permetteranno inoltre di capire se la droga appartiene o meno alla stessa partita. I due insospettabili quarantenni non hanno opposto resistenza al momento dell'arresto ma, per il momento, sono rimasti in silenzio. Il primo è stato condotto in carcere a Monza, mentre il secondo a San Vittore.