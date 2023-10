Nel palazzo di Milano il laboratorio per la droga: arrestati due uomini

Un vero e proprio laboratorio. Una cantina trasformata in una sorta di centro di stoccaggio e produzione della droga. Punto di partenza naturale di hashish e marijuana poi vendute in giro per Milano e nelle altre città lombarde. I carabinieri della compagnia Duomo nei giorni scorsi hanno scoperto in una cantina di un palazzo tra Lambrate e l'Ortica una sorta di raffineria, riuscendo a sequestrare 46 chili di sostanze stupefacenti.

I militari sono arrivati al laboratorio dopo aver notato due uomini - un 25enne e un 37enne, entrambi milanesi - che continuavano a muoversi attorno all'edificio caricando delle buste nel baule di un'auto. Una volta certi di andare a colpo sicuro, gli investigatori hanno bloccato i due e nel veicolo hanno trovato otto chili di hashish e uno di marijuana, oltre che 8mila euro in contanti.

Perquisendo la coppia, i carabinieri hanno poi messo le mani su una chiave, che li ha condotti fino alla cantina, che si trova al piano -1 del condominio. All'interno sono stati scoperti altri 28 chili di "fumo" e 9 di "erba", insieme a tutto il necessario per preparare e confezionare le dosi. I due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnati nel carcere di San Vittore. Le indagini dei militari proseguono adesso per capire chi ci sia dietro di loro.