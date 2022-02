Il laboratorio di viale Umbria a Milano che sfornava eroina

Presse idrauliche, frullatori ma anche bilancini di precisione e 80 kg di sostanza da taglio. Tutto sequestrato insieme a un chilo di eroina, altri 100 grammi di hashish e banconote per circa 16mila euro. È l'operazione messa a segno dagli agenti della sezione criminalità straniera della squadra mobile di Milano che nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, guidati da Vittorio La Torre, hanno smantellato un laboratorio, ricavato in un monolocale di viale Umbria, in cui sarebbe stata preparata eroina. Nei guai due 30enni albanesi, entrambi incensurati: il primo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'altro è indagato a piede libero.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando i poliziotti hanno iniziato a monitorare il palazzo di viale Umbria dopo alcune segnalazioni riguardo a un giro di eroina. Il blitz vero e proprio è scattato mercoledì scorso quando gli investigatori, appostati davanti all'abitazione, hanno fermato e controllato uno dei due. Addosso non aveva nulla ma all'interno del monolocale gli agenti hanno trovato tre macchine per il sottovuoto, frullatori, pesi da pressa, bilancini di precisione, tre sacchi, per un totale di 80 kg, di sostanza da taglio (paracetamolo) e 4.500 euro in contanti.

Nello momento un altro equipaggio della squadra mobile ha fermato e controllato il secondo 30enne vicino a casa sua, in via Rogoredo. Anche lui non aveva addosso nulla ma nella camera da letto del suo appartamento, all'interno di un comodino, sono state trovate banconote per 11.500 euro e un etto di hashish. Non solo, all'interno di una Clio che usava, parcheggiata non lontano dall'appartamento, è stato trovato un chilo di eroina. Per lui sono scattate le manette.