Il custode che si trasforma in detective e fa arrestare la ladra

Al terzo tentativo, erano (quasi) riuscite a fare ciò che avevano in mente. Ma, purtroppo per loro, non avevano fatto i conti con un detective per caso. Una donna di 25 anni, una ragazza nata in Italia di etnia rom, è stata arrestata domenica pomeriggio - mentre la sua complice è fuggita - con l'accusa di furto in abitazione dopo essere stata sorpresa nel cortile di un condominio di via Mantegna.

A incastrare la 25enne è stato il custode di un palazzo che la ladra e l'amica hanno "visitato" verso le 17.50. Le due hanno cercato di forzare il portone, ma sono andate via senza riuscirci. Quel che non immaginavano, però, è che la loro presenza non fosse sfuggita al portinaio - un 56enne -, che le ha seguite e le ha viste provare a scassinare l'ingresso di un altro palazzo poco distante e poi in un altro ancora, dove effettivamente le due sono entrate forzando la porta con un cacciavite.

Il "detective" per caso ha quindi continuato a non perderle di vista e ha avvisato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, le due erano a bordo di due biciclette, che avevano rubato proprio pochi attimi prima nel condominio. Una delle due è riuscita a scappare, mentre la 25enne è stata fermata e ammanettata. In tasca i poliziotti le hanno trovato anche alcuni gioielli in oro, probabilmente rubati durante un colpo precedente.