Blitz al campo rom, arrestata una ladra: deve scontare quasi 30 anni di carcere

Trentacinque anni, oltre venti condanne e un cumulo pene pari a 58 anni e sette mesi di reclusione (ma ne dovrà scontare poco più di 29). Sono i numeri della nomade di etnia Rom arrestata dai carabinieri nel campo rom di Cascina Mezzana a Bareggio.

Tutto è iniziato quando i militari della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti nel campo per confiscare una roulotte oggetto di un provvedimento di confisca del Tribunale di Torino. Successivamente è scattato un controllo sulle persone presenti. E durante gli accertamenti in banca dati è emerso il passato della 35enne.

Negli anni scorsi la 35enne ha collezionato oltre 20 condanne per diverse decine di furti e rapine, reati commessi in tutta Italia per un cumulo di pene pari - aritmeticamente - a 58 anni e 7 mesi di reclusione, per quanto l’ordinamento italiano preveda una durata massima di 30 anni della carcerazione. La 35enne ha fatto dentro-fuori dal carcere sin da quando era minorenne, più volte aveva ottenuto il differimento della pena perché incinta o madre da pochi mesi. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Bollate.