La ladra con una "passione speciale" per i negozi di corso Buenos Aires

Evidentemente doveva aver frainteso il concetto di "via dello shopping". Una donna di 43 anni, cittadina italiana con numerosi precedenti alle spalle, è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia locale a Milano per una serie di furti commessi in diversi negozi, accomunati da una sola cosa: si trovano tutti in corso Buenos Aires.

Ad allertare i ghisa, impegnati in un controllo in borghese, è stata una commessa di Yamamay che ha visto la 43enne entrare nel negozio e l'ha riconosciuta proprio perché era ormai "famosa" per i suoi blitz dei giorni precedenti.

Dopo aver rintracciato la sospettata, gli agenti hanno controllato la borsa che aveva con sé e all'interno hanno trovato vestiti, borse, una borraccia da viaggio, un cubo di Rubik: un bottino da 200 euro fatto sparire da Dmail, Guzzini, Mango, Unes e proprio Yamamay - chiaramente tutti in corso Buenos Aires - nel corso della mattinata.

A quel punto i vigili si sono spostati a casa della donna - già arrestata lo scorso 3 agosto e poi liberata con la misura dell'obbligo di firma - e lì hanno trovato il resto della refurtiva. Nell'appartamenti, infatti, la ladra nascondeva 50 capi di abbigliamento rubati, neanche a dirlo, in negozi di corso Buenos Aires. La 43enne è quindi stata dichiarata in arresto ed è stata nuovamente sottoposta all'obbligo di firma in attesa del processo.