La ladra fermata in metro a Milano con euro e dollari (appena rubati)

Il colpo e le manette, nel giro di pochi minuti. Una ragazza di 20 anni, una cittadina bosniaca con numerosi precedenti, è stata arrestata lunedì sera in metro a Milano dopo aver borseggiato una 26enne libica.

Il blitz della giovane, già fermata in passato dopo episodi simili, è avvenuto verso le 20 nella fermata di Garibaldi, sulla linea verde, la M2. La ladra, stando a quanto riferito dalla questura, è riuscita a derubare la passeggera portandole via il portafogli con all'interno 1.200 euro ma è stata fermata subito dopo dagli agenti della Polmetro.

Una volta perquisita, la 20enne è stata trovata in possesso anche di 900 dollari - che sono stati sequestrati -, verosimilmente rubati nel corso della stessa giornata sempre in una delle stazioni metropolitane sotto la Madonnina. La borseggiatrice è stata quindi dichiarata in arresto.