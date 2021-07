La 20enne che quasi partorisce in metro dopo un furto (insieme all'amica incinta)

Dalla metropolitana all'ospedale, passando per le manette. Due donne - due 20enni, entrambi bosniache, con precedenti - sono state arrestate mercoledì mattina in stazione Centrale dopo un tentato furto che stava per concludersi con un finale decisamente a sorpresa.

A bloccare le due sono stati gli agenti della Polmetro, che verso le 10 erano in servizio nel mezzanino della metro verde in piazza Duca d'Aosta. I poliziotti hanno notato le giovani che si aggiravano con fare sospetto tra i passeggeri e così hanno deciso di seguirle. Dopo pochi istanti i sospetti si sono trasformati in realtà perché una delle 20enni, mentre l'altra faceva da palo, si è avvicinata a una 63enne e ha aperto la zip dello zaino che aveva in spalla per rovistare dentro. A rovinare i piani delle borseggiatrici sono stati proprio gli agenti, che sono intervenuti e hanno subito bloccate le due.

Proprio in quell'istante, però, una delle ragazze ha iniziato ad avere le contrazioni, tanto che i poliziotti hanno dovuto accompagnarla d'urgenza alla Mangiagalli perché stava per iniziare il travaglio. In ospedale è finita anche la complice: anche lei è incinta - ma al terzo mese - e dopo le visite del caso è stata dichiarata in arresto con l'accusa di tentato furto pluriaggravato in concorso. L'amica, anche lei arrestata, è invece rimasta in ospedale per il parto.