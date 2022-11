La donna di 28 anni che deve scontarne 17 di carcere

Ventotto anni compiuti. Più della metà ancora da scontare in carcere. Una 28enne di origine bosniaca, con precedenti, è stata arrestata domenica pomeriggio in metro a Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale meneghino per un cumulo pene di 17 anni e 6 mesi.

La donna è stata fermata dagli agenti della Polmetro nella stazione di Cairoli, in pieno centro città, per un normale controllo. Inserendo il suo nome in banca dati, però, è emerso il provvedimento a suo carico per una serie di condanne per reati contro il patrimonio, soprattutto furti, molto spesso messi a segno proprio in metro.

La ragazza, che non risulta domiciliata in nessun campo nomadi della città, è stata quindi arrestata e portata nel carcere di San Vittore.