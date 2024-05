Ragazza lo aiuta a posare la valigia in treno ma gli sfila il portafogli

È entrata all'interno di un treno alta velocità e poi ha sfilato il portafogli a un turista. Martedì a Milano, la polizia di Stato ha arrestato una bosniaca di 25 anni, con precedenti, per furto aggravato.

La venticinquenne, stando a quanto riferito dalla polfer, si è introdotta in un convoglio in partenza da Milano Centrale per Venezia e, con il pretesto di aiutare a sistemare il bagaglio ha sfilato il portafoglio dalla tasca di un turista. La moglie della vittima, però, ha notato il furto e ha cercato di inseguire la donna, scappata in stazione.

Nel frattempo il capotreno ha allertato gli agenti della polizia ferroviaria di Milano che hanno raggiunto e bloccato la responsabile. Dopo gli accertamenti, la donna, già in passato arrestata per lo stesso reato e denunciata svariate volte per reati altri furti, è risultata essere sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e destinataria di un provvedimento di divieto di accesso alla stazione Centrale e aree limitrofe.

Dal primo aprile, la polfer ha arrestato nove persone, cinque delle quali in flagranza di reato, a carico di donne e uomini di nazionalità romena e bosniaca: tutti sorpresi a rubare. Mentre quattro straniere sono state portate in carcere perché ricercate dall'autorità giudiziaria per scontare una condanna detentiva. Sono state denunciate a vario titolo undici persone, mentre sono stati notificati 21 ordini di allontanamento per 48 ore dalla stazione nei confronti di persone moleste.