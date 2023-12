Le due ladre bambine di 10 e 12 anni (che la polizia non può "fermare")

Prima in un condominio. Poi in un bar. Verosimilmente per lo stesso motivo. Due bambine di 10 e 12 anni sono state fermate giovedì sera dalla polizia a Busto Arsizio, nel Varesotto, mentre cercavano di rubare in un bar in zona palazzo di giustizia. Le presunte baby ladre, stando a quanto riferito dal commissariato, erano già state sorprese pochi giorni prima in un condominio dopo che avevano tentato di entrare in alcuni appartamenti.

Dopo essere state bloccate nel locale, le due sono state trovate in possesso di un cacciavite e una pinza, oltre che di una collana, un anello, un paio di orecchini, due braccialetti, tre orologi e tre medaglie commemorative dell'associazione commercianti di Varese, il tutto più che probabile bottino di un furto commesso poco prima.

Le giovanissime, che vivono fuori provincia e sono entrambe nomadi, hanno però meno di 14 anni e per questo non sono imputabili. Gli agenti, quindi, non hanno potuto far altro che trattenerle in commissariato dopo averle segnalate alla procura per i minorenni del tribunale di Milano. Entrambe dovrebbero essere collocate in una comunità.