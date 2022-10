Le tre ladre che puntavano ai clienti dei negozi in centro a Milano

Tre donne bulgare sono state arrestate per furto aggravato in concorso, in centro a Milano. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, sabato, transitando per Corso Vittorio Emanuele, hanno notato le tre che, con fare sospetto, accedevano all'interno dei negozi della zona prestando attenzione ai clienti presenti più che alle merci esposte.

Per tale ragione i poliziotti hanno deciso di monitorarne i loro movimenti e, intorno alle 19, le tre sono entrate in un negozio di abbigliamento e si sono recate al piano interrato dove c'era un gruppo di clienti stranieri individuando la loro vittima, una cittadina turca di 18 anni che stava visionando alcuni capi esposti.

Dopo essersi scambiate cenni di intesa, si sono dapprima avvicinate alla giovane vittima e, coprendo le loro azioni con dei capi di abbigliamento, hanno asportato dalla borsa della vittima il portafoglio senza che quest’ultima si accorgesse di nulla. I poliziotti le hanno subito fermate, recuperato il portafoglio che una di loro nascondeva sotto la propria giacca e restituito alla turista straniera.